На Львовщине и Тернопольщине работает ППО

КИЕВ. 6 июля. УНН. Во Львовской и Тернопольской областях силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям, сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.

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"Львовская, Тернопольская области - работает ППО",- говорится в сообщении.

Дополнение

Из-за угрозы ракетного удара воздушная тревога была объявлена почти по всей Украине. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.