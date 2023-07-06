Новости: Война
6 июля 2023, 02:40 • Юлия Крутякова • 13185
На Львовщине и Тернопольщине работает ППО
КИЕВ. 6 июля. УНН. Во Львовской и Тернопольской областях силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям, сообщают Воздушные Силы ВСУ, пишет УНН.
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"Львовская, Тернопольская области - работает ППО",- говорится в сообщении.
Дополнение
Из-за угрозы ракетного удара воздушная тревога была объявлена почти по всей Украине. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.
Источник: УНН
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