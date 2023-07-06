Глава Минфина США прибудет в Пекин, чтобы наладить отношения с Китаем - Reuters

КИЕВ. 6 июля. УНН. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен 6-9 июля отправится в Пекин, где обсудит новый закон Китая о шпионаже, который вызывает беспокойство в Вашингтоне, пишет Reuters, передает УНН.

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Визит Йеллен в Китай имеет целью углубить связи между экономиками стран, стабилизацию отношений и минимизацию рисков от ошибок в случае возникновения разногласий.

Главе Минфина США поставили задачу донести экономической команде Китая позицию США по защите прав человека и нацбезопасности. Представительница США также надеется на сотрудничество в решении насущных проблем, таких как изменение климата и долговой кризис, с которым сталкиваются многие страны.

Более того, США считают, что реализация закона Китая о нацбезопасности и шпионаже будет иметь негативные последствия для иностранных компаний, в том числе и американских. Их могут обвинить в "шпионской деятельности".

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