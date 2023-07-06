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Утечка подозрительного газа убила по меньшей мере 16 человек в Южной Африке

Утечка подозрительного газа убила по меньшей мере 16 человек в Южной Африке

КИЕВ. 6 июля. УНН. По меньшей мере 16 человек погибли в неофициальном поселении вблизи Боксбурга к востоку от Йоханнесбурга после вероятной утечки газа. Об этом заявил в среду глава правительства провинции после пересчета смертельных случаев, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Премьер-министр южноафриканской провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи заявил, что расследование ведется, чтобы определить, о каком типе газа шла речь.

«Шестнадцать — это подтвержденное число. Команда заверила меня, что подсчитала точно», — сказал Лесуфи. Ранее сообщалось о 24 погибших.

Тела были разбросаны по всей территории, сказал Лесуфи, добавив, что самой молодой жертве был год.

Телеканал SABC ранее цитировал представителя службы ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, сообщив о 24 погибших.

Южноафриканские СМИ сообщили, что утечка газа могла быть связана с вероятной незаконной деятельностью по добыче.

Источник: УНН
Теги: газ, Африка
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