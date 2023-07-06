Вражеская атака на Львов: поврежден объект критической инфраструктуры, есть раненые

КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате вражеского удара по Львову повреждений получила критическая инфраструктура города. Также есть пострадавшие, отмечает глава Львовской ОВА Максим Козинский, пишет УНН.

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"Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове, предварительно есть раненые", - говорится в сообщении.

Напомним

Во Львове был слышен мощный взрыв.