Новости: Война
6 июля 2023, 03:51 • Юлия Крутякова • 10905
Вражеская атака на Львов: поврежден объект критической инфраструктуры, есть раненые
КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате вражеского удара по Львову повреждений получила критическая инфраструктура города. Также есть пострадавшие, отмечает глава Львовской ОВА Максим Козинский, пишет УНН.
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"Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове, предварительно есть раненые", - говорится в сообщении.
Напомним
Во Львове был слышен мощный взрыв.
Источник: УНН
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