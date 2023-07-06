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Вражеская атака на Львов: поврежден объект критической инфраструктуры, есть раненые

Вражеская атака на Львов: поврежден объект критической инфраструктуры, есть раненые

КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате вражеского удара по Львову повреждений получила критическая инфраструктура города. Также есть пострадавшие, отмечает глава Львовской ОВА Максим Козинский, пишет УНН.

Цитата 

"Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове, предварительно есть раненые", - говорится в сообщении. 

Напомним

Во Львове был слышен мощный взрыв. 

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, взрывы
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