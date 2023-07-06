Зеленский обращался к союзникам, чтобы они предоставили все необходимое оружие для контрнаступления как можно быстрее - CNN

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что просил у союзников ускорить поставки вооружения для начала контрнаступления, пишет УНН.

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"Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно все оружие, и материальные средства для этого. Просто потому, что если мы начнем позже, это пойдет медленнее", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что медленная поставка вооружения может привести к некоторым трудностям на фронте и замедлению контрнаступления.

"Я хотел, чтобы наше контрнаступление состоялось гораздо раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность расставить больше мин и подготовить рубежи обороны", - сказал Зеленский.

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