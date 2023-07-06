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Вражеская атака на Львов: ракета попала в многоэтажку - есть жертвы

Вражеская атака на Львов: ракета попала в многоэтажку - есть жертвы

КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате вражеской ночной атаки на Львов, ракета попала в жилую многоэтажку. Последствия ликвидируют, есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козинский, пишет УНН.

Цитата 

"Российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове. Было возгорание, которое оперативно потушили. Есть пострадавшие.

На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", - говорится в сообщении. 

Напомним 

В результате вражеского удара по Львову повреждения получила критическая инфраструктура города. Также есть пострадавшие.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, взрывы
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