Новости: Война
6 июля 2023, 04:31 • Юлия Крутякова • 11625
Вражеская атака на Львов: ракета попала в многоэтажку - есть жертвы
КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате вражеской ночной атаки на Львов, ракета попала в жилую многоэтажку. Последствия ликвидируют, есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козинский, пишет УНН.
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"Российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове. Было возгорание, которое оперативно потушили. Есть пострадавшие.
На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", - говорится в сообщении.
Напомним
В результате вражеского удара по Львову повреждения получила критическая инфраструктура города. Также есть пострадавшие.
Источник: УНН
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