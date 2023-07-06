В Италии трое сыновей спрятали тело отца, чтобы забрать себе его пенсию и сбережения

КИЕВ. 6 июля. УНН. Полиция обнаружила, что трое сыновей 81-летнего мужчины из итальянского города Трени, целый год прятали его тело, чтобы присвоить себе пенсию и сбережения на сумму 60 тысяч евро, пишет Il Messaggero, передает УНН.

Детали

Следствие началось в июле прошлого года, когда двое туристов нашли в пещере в около 350 километрах от Трени тело мужчины, которое попало туда при загадочных обстоятельствах.

Обнаженный и завернутый в простыню труп лежал в спальном мешке и уже тогда был частично съеден дикими животными и разложился, что затруднило идентификацию.

Но прокуратура и карабинеры обнаружили в бедренной кости протез и благодаря ему через год узнали, что речь идет о 81-летнем пенсионере Бруно Дельнегро.

Из материалов дела следует, что Дельнегро был прикован к постели и полагался на ближайших родственников – трех сыновей. Правоохранители считают, что однажды Дельнегро умер, но сыновья решили не сообщать об этом, а вместо этого присвоить его пенсию и сбережения.

Где-то между 26 и 27 июля 2022 года один из сыновей покойного пенсионера и его партнерша вывезли тело мужчины и спрятали его в отдаленном месте. Вместо этого они продолжали получать его пенсию – три тысячи евро в месяц.

Вместе со сбережениями в банке сыновья и партнерша одного из них присвоили около 60 тысяч евро. В настоящее время четверо находятся под следствием по обвинению, среди прочего, в незаконном использовании банковской карты и мошенничестве.