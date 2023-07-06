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ISW: Украина ведет контрнаступление на пяти направлениях

ISW: Украина ведет контрнаступление на пяти направлениях

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сейчас ВСУ ведут контрнаступательные действия на пяти направлениях фронта и достигают определенных успехов. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.

Детали 

Украинские силы продвинулись на юго-запад от Берховки, на северо-запад от Бахмута, на запад от Ягодного и на юго-запад от Бахмута. 

Также ВСУ провели серию ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта. В частности, были нанесены удары по складу боеприпасов в Макеевке Донецкой области. Кроме этого, зафиксированы украинские удары по российским позициям вблизи Дебальцево и по железнодорожной станции в Ясиноватой.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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