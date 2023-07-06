Прямое попадание в жилой дом Львова: известно о 8 раненых
КИЕВ. 6 июля. УНН. Россияне попали в жилой дом Львова. В результате чего 8 человек получили ранения. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, пишет УНН.
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“Прямое попадание в жилой дом. Конечно, что будут травмированные и погибшие.
Основная цель россии - уничтожение украинского народа”, - отметил председатель Львовской ОВА Максим Козинский.
Детали
В течение дня Львовская ОВА будет предоставлять информацию о разборе завалов после попадания российской ракеты.
Мэр Львова Андрей Садовый Львов на месте происшествия сообщил, что по состоянию на сейчас известно о 8 раненых. Также он рассказал о повреждении около 60 квартир и 50 машин.
"На месте работает оперативный штаб. Людей готовят к отселению", - говорит мэр.
Напомним
В результате вражеской ночной атаки на Львов, ракета попала в жилую многоэтажку. Последствия ликвидируют, есть пострадавшие.