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США призывает Турцию "дать добро" Швеции на вступление в НАТО

США призывает Турцию "дать добро" Швеции на вступление в НАТО

КИЕВ. 6 июля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом призвал Анкару поддержать членство Швеции в НАТО накануне саммита альянса, который состоится на следующей неделе. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Госдепа.

Детали 

Блинкен во время телефонного общения с главой МИД Турции подчеркнул "важность единства НАТО в такое критическое время".

Он попросил турецкую сторону "дать добро" Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу, рассказал официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Также Блинкен обратил внимание, что США и Турция "имеют давние и прочные двусторонние связи в сфере обороны", и что способность Анкары работать с НАТО "является приоритетом".

Напомним

Президент США Джо Байден продемонстрировал поддержку вступления Швеции в НАТО на переговорах с премьер-министром Ульфом Кристерссоном’в среду.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Швеция, Турция
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