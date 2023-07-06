Три человека погибли в результате удара рф по многоэтажке Львова

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российский удар ракетой по жилому дому привел к сметре трех человек. Об этом сообщает мэр города Андрей Садовый, пишет УНН.

Детали

Из-под завалов спасатели достали тело третьего погибшего. Спасательная операция продолжается.

Напомним

Россияне попали в жилой дом Львова. В результате чего 8 человек получили ранения.