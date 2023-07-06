россия теряет преимущество в тяжелом оружии в Украине - Bloomberg

КИЕВ. 6 июля. УНН. Новые данные о военной помощи Украине указывают на значительное изменение баланса тяжелого вооружения на полях сражений страны после более 16 месяцев войны, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В четверг обновленная база данных Ukraine Support Tracker заявила, что партнеры поставили Украине 471 новый танк с начала войны, а еще 286 ожидаются.

В сочетании с подсчетом оборудования, потерянного или захваченного разведывательной группой Oryx с открытым кодом, которую многие считают консервативной, цифры свидетельствуют о том, что украинский танковый парк вырос с начала вторжения в прошлом году, даже если российский уменьшился вдвое.

Разрыв также сократился по артиллерии и реактивным системам залпового огня, хотя и значительно меньше.

Данные о танках, в частности, согласуются с парламентскими показаниями, предоставленными начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным во вторник.

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