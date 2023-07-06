Гуменюк об атаке россией Львова: "Калибр может долететь куда угодно"

КИЕВ. 6 июля. УНН. Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк Украины отметила, что "Калибр", выпущенный с моря, может преодолеть 2500 тысяч километров, а потому он покрывает фактически всю территорию Украины, пишет УНН со ссылкой на телемарафон.

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"По опыту можем отметить, что такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят сбития, и обломки также могут навредить. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что даже если вы очень верите в нашу ПВО, необходимо переходить в укрытие обязательно, в какой бы части Украины вы не находились", - отметила Гуменюк.

Напомним

Россияне попали по жилой многоэтажке Львова. Погибло по меньшей мере трое и еще 8 человек получили ранения.





