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Гуменюк об атаке россией Львова: "Калибр может долететь куда угодно"

Гуменюк об атаке россией Львова: "Калибр может долететь куда угодно"

КИЕВ. 6 июля. УНН. Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк Украины отметила, что "Калибр", выпущенный с моря, может преодолеть 2500 тысяч километров, а потому он покрывает фактически всю территорию Украины, пишет УНН со ссылкой на телемарафон.

Цитата 

"По опыту можем отметить, что такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят сбития, и обломки также могут навредить. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что даже если вы очень верите в нашу ПВО, необходимо переходить в укрытие обязательно, в какой бы части Украины вы не находились", - отметила Гуменюк. 

Напомним

Россияне попали по жилой многоэтажке Львова. Погибло по меньшей мере трое и еще 8 человек получили ранения.



Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область
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