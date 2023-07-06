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Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага", - говорится в сообщении. 

Дополнение 

В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним 

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Генштаб, война
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