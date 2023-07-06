МВД уточнили последствия ракетной атаки во Львове: погибли четверо, травмированы девять человек

КИЕВ. 6 июля. УНН. Министерство внутренних дел уточнило, что из-за российского удара по жилому дому погибли четверо и девять травмированы, пишет УНН.

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“В результате российского ракетного обстрела поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажи в двух под’подъездах.

Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибло 4 человека, травмировано - 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали - 64”, - говорится в сообщении.

Детали

Спасатели продолжают разбирать завалы. Также на месте работают психологи. Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от пострадавших и оказывают необходимую помощь.

Есть информация, что под завалами еще остаются люди.

Напомним

Ранее сообщалось о трех погибших.





