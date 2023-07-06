Зеленский показал последствия удара рф по Львову

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram видео последствий удара рф по Львову, пишет УНН.

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"Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Напомним

В результате удара четыре человека погибли и девять получили ранения.