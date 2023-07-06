Новости: Война
6 июля 2023, 07:56 • Юлия Крутякова • 5775
Над Днепропетровской областью сбили вражеский БПЛА - ОВА
КИЕВ. 6 июля. УНН. Ночью над Днепропетровщиной ПвК “Восток” сбили БПЛА над областью. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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"Над областью защитники из ПвК "Восток" сбили вражеский беспилотник. Нашим защитникам неба спасибо", - говорится в сообщении.
Дополнение
Ночью агрессор трижды ударил по Никопольщине. Целился из тяжелой артиллерии по самому Никополю и Червоногригорьевской громаде.
Прошло без пострадавших. Повреждены частный дом, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач.
Напомним
За прошедшие сутки также на Днепропетровщине уничтожили дрон.
Источник: УНН
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