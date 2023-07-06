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По Херсону россияне выпустили 38 снарядов, область атаковали 84 раза

По Херсону россияне выпустили 38 снарядов, область атаковали 84 раза

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки совершили 84 обстрела Херсонской области. Два человека погибли, еще десять получили ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки противник совершил 84 обстрела, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, «Градов», авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов", - говорится в сообщении.

Детали

Председатель Херсонской ОВА отмечает, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 (из них – 1 ребенок) получили ранения.

Напомним

Ночью в Херсоне были слышны взрывы.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, обстрелы
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