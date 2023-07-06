По Херсону россияне выпустили 38 снарядов, область атаковали 84 раза

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки совершили 84 обстрела Херсонской области. Два человека погибли, еще десять получили ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

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"За прошедшие сутки противник совершил 84 обстрела, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, «Градов», авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов", - говорится в сообщении.

Детали

Председатель Херсонской ОВА отмечает, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 (из них – 1 ребенок) получили ранения.

Напомним

Ночью в Херсоне были слышны взрывы.