Новости: Война
6 июля 2023, 08:03 • Юлия Шрамко • 10890
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 232 тысячи
КИЕВ. 6 июля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 232 300 человек, 4068 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 06.07.2023 ориентировочно составляли:
- личного состава - около 232 300 (+600) человек ликвидировано,
- танков - 4068 (+6),
- боевых бронированных машин - 7932 (+15),
- артиллерийских систем– 4310 (+22),
- РСЗВ – 657 (+1),
- средств ПВО - 404 (+9),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3635 (+21),
- крылатых ракет - 1264 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6888 (+23),
- специальной техники - 605 (+7).
Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.
Источник: УНН
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