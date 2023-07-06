Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 232 тысячи

КИЕВ. 6 июля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 232 300 человек, 4068 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 06.07.2023 ориентировочно составляли:

личного состава - около 232 300 (+600) человек ликвидировано,

танков - 4068 (+6),

боевых бронированных машин - 7932 (+15),

артиллерийских систем– 4310 (+22),

РСЗВ – 657 (+1),

средств ПВО - 404 (+9),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 309 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3635 (+21),

крылатых ракет - 1264 (+0),

кораблей/катеров - 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6888 (+23),

специальной техники - 605 (+7).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.