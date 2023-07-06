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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 232 тысячи

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 232 тысячи

КИЕВ. 6 июля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 232 300 человек, 4068 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 06.07.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 232 300 (+600) человек ликвидировано,
  • танков - 4068 (+6),
  • боевых бронированных машин - 7932 (+15),
  • артиллерийских систем– 4310 (+22),
  • РСЗВ – 657 (+1),
  • средств ПВО - 404 (+9),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 309 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3635 (+21),
  • крылатых ракет - 1264 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6888 (+23),
  • специальной техники - 605 (+7).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
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