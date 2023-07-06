Крупнейшая атака рф на гражданскую инфраструктуру Львова: Садовый сообщил о более 50 разрушенных квартирах

КИЕВ. 6 июля. УНН. Ночной ракетный удар российских войск по Львову стал крупнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру города, разрушено более 50 квартир, есть жертвы, сообщил в четверг мэр Львова Андрей Садовый, пишет УНН.

Трагедия произошла этой ночью, по данным Львовского горсовета, в результате попадания российской ракеты в многоквартирный жилой дом.

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«Сегодня Львов подвергся одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру. Есть погибшие, есть раненые. (...) Ракетный удар нанес очень большие разрушения. Разрушено более 50 квартир, в домах снесло крыши, повреждены офисный комплекс, школа, общежития «Львовской политехники». Сотни помещений будут нуждаться в ремонте. Если оценивать в деньгах, то это - десятки миллионов гривен. Но мы это все сделаем. Хуже всего – это потеря людей», – сказал мэр Львова.

Детали

По состоянию на 7 часов Садовый сообщил, что 3 погибших извлекли из-под завалов. Однако, по обновленным МВД данным, известно уже о 4 погибших.

По словам мэра города, спасатели продолжают работу.

Также Садовый сообщил об 11 раненых: 9 из них доставили в Больницу святого Луки, один человек – в тяжелом состоянии.

Последствия удара показал министр внутренних дел Игорь Клименко. "ГСЧС и полиция выносят раненых из разбитого врагом жилого дома", - сообщил он в подписи к фото в Telegram.

Напомним

Президент Зеленский показал последствия удара рф по Львову.