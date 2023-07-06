На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу - Череватый

КИЕВ. 6 июля. УНН. Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают удерживать инициативу, проводить штурмовые действия, вытесняя россиян на южном и северном флангах вокруг Бахмута. Об этом сообщил в четверг спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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«На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу, проводить штурмовые действия, вытесняя противника на южном и северном флангах вокруг города», - рассказал Череватый.

Он отметил, что россияне оказывают яростное сопротивление.

«(Враг – ред.) 361 раз обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии, совершил 3 авианалета, состоялось 3 боевых столкновения, в ходе которых Силы обороны уничтожили 57 оккупантов, 136 ранили», - сказал Череватый.

По его словам, также украинские военные уничтожили 3 вражеских танков, систему реактивного залпового огня «Град», самоходную установку «Пион».

«Также удалось уничтожить мощный зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», гаубицу Д-300, 5 складов с боеприпасами полевыми и один склад с горюче-смазочными материалами», - добавил Череватый.

Дополнение

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщал 5 июля, что украинские военные имеют частичный успех в результате наступления в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.