Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,78 -0,0695 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
23610

После удара рф по многоэтажке во Львове спасли 7 человек: в ГСЧС показали последствия атаки

После удара рф по многоэтажке во Львове спасли 7 человек: в ГСЧС показали последствия атаки

КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате ночного ракетного удара российских войск по Львову произошло разрушение двух этажей в двух подъездах четырехэтажного жилого дома, спасли 7 человек. Об этом сообщил в четверг глава ГСЧС Украины Сергей Крук, пишет УНН.

Цитата

"Львов сегодня ночью подвергся ракетному удару. В результате чего произошло разрушение 3-го и 4-го этажей в пределах двух подъездов четырехэтажного жилого дома. На утро нам удалось спасти 7 человек и эвакуировать 64 человека. К сожалению, есть погибшие. Пострадало 9 жителей дома", - сообщил Крук в Facebook.

Детали

По его словам, на месте работают психологи ГСЧС и направлена мобильно-оперативная группа специалистов из Киева.

"росеяне снова поступили подло и цинично, обстреляв приграничный город Украины, для возможного запугивания Европы", - отметил Крук.

Напомним

По обновленным МВД данным, в Львове известно уже о 4 погибших.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, война, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.