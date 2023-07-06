Силы обороны продвигаются севернее и южнее Бахмута - спикер Генштаба

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украинские военные продвигаются севернее и южнее города Бахмут, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в комментарии, обнародованном в четверг Military Media Center, пишет УНН.

Как сообщил Ковалев, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

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«Севернее и южнее города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, кое-где есть продвижение, выбивают врага с ранее захваченных рубежей», - сказал Ковалев.

Противник, как указано, оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет большие потери, продолжаются тяжелые бои.

Силы обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьиинском направлениях.

Напомним

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают удерживать инициативу, проводить штурмовые действия, вытесняя россиян на южном и северном флангах вокруг Бахмута.