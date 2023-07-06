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Харьковщина: оккупанты обстреляли Волчанск, один человек пострадал, есть повреждения

Харьковщина: оккупанты обстреляли Волчанск, один человек пострадал, есть повреждения

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Чугуевский, Харьковский и Купянские районы Харьковщины. В результате обстрела Волчанска один человек пострадал. Повреждены дома. Об этом в четверг заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

«В 14.45 в г. Волчанск в результате обстрела военными РФ повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Получил ранения мужчина 54 лет, госпитализирован в среднем состоянии», - написал Синегубов в Telegram.

Дополнение

По словам главы ОВА, в среду на Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районе Плетеневки Чугуевского района.

В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы Гатища Чугуевского района, Ветеринарного Казачьей Лопани, Зеленого Харьковского района.

На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Петро-Ивановка, Фиголевка, Моначиновка, Гусинка, Новомлинск и Кисловка.

В поселке Казачья Лопань в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом.

Добавим

В ночь на среду российские оккупанты нанесли по Харьковской области, по предварительным данным, удар беспилотником, который попал на территорию частного домовладения.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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