Харьковщина: оккупанты обстреляли Волчанск, один человек пострадал, есть повреждения
КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Чугуевский, Харьковский и Купянские районы Харьковщины. В результате обстрела Волчанска один человек пострадал. Повреждены дома. Об этом в четверг заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
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«В 14.45 в г. Волчанск в результате обстрела военными РФ повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Получил ранения мужчина 54 лет, госпитализирован в среднем состоянии», - написал Синегубов в Telegram.
Дополнение
По словам главы ОВА, в среду на Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районе Плетеневки Чугуевского района.
В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы Гатища Чугуевского района, Ветеринарного Казачьей Лопани, Зеленого Харьковского района.
На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Петро-Ивановка, Фиголевка, Моначиновка, Гусинка, Новомлинск и Кисловка.
В поселке Казачья Лопань в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом.
Добавим
В ночь на среду российские оккупанты нанесли по Харьковской области, по предварительным данным, удар беспилотником, который попал на территорию частного домовладения.