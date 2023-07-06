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Ночная ракетная атака рф на Львов: количество раненых возросло, среди них - ребенок

Ночная ракетная атака рф на Львов: количество раненых возросло, среди них - ребенок

КИЕВ. 6 июля. УНН. По последним данным, в результате ракетного удара российских войск по Львову ночью погибли четыре человека, 32 ранены, сообщили в МВД Украины в четверг, пишет УНН.

Цитата

"В результате ракетного обстрела российских террористов 4 человека погибли и 32 – получили ранения (из них один ребенок)", - говорится в обновлении МВД по состоянию на 8:20.

Детали

При этом, по данным Львовского горсовета, за медицинской помощью обратились 34 пострадавших в результате ракетного удара.

"По состоянию на сейчас в две городские больницы Львова госпитализировали 13 пострадавших. Одна женщина – в тяжелом состоянии. Еще 21 человеку оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Самому маленькому пострадавшему – 16 лет", - сообщили в мэрии Львова.

Как указали в МВД, спасательные работы продолжаются.

Дополнение

Армия рф в ночь на 6 июля нанесла ракетный удар по Львову.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, война
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