Львов армия рф атаковала "Калибрами", уничтожено семь из 10 ракет - Воздушные силы

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские войска ночью атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр", сбито 7 из 10 ракет. Об этом сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Ночью 6 июля 2023 года российские оккупанты совершили очередной террористический акт. Атакована Львовская область. Около 1-й ночи противник нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подводных лодок осуществлены пуски крылатых ракет «Калибр»", - говорится в сообщении.

Как указано, было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.

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"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил удалось уничтожить только семь из десяти крылатых ракет «Калибр». К сожалению, есть попадания ракет по гражданским объектам в городе Львов. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим! Российские военные преступники обязательно будут наказаны!" - указали в ВС ВСУ.

Напомним

По последним данным МВД, в результате ракетного удара российских войск по Львову ночью погибли четыре человека, 32 ранены.