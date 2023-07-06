Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,78 -0,0695 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
45330

Львов армия рф атаковала "Калибрами", уничтожено семь из 10 ракет - Воздушные силы

Львов армия рф атаковала "Калибрами", уничтожено семь из 10 ракет - Воздушные силы
Источник: Telegram-канал ГСЧС Украины

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские войска ночью атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр", сбито 7 из 10 ракет. Об этом сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Ночью 6 июля 2023 года российские оккупанты совершили очередной террористический акт. Атакована Львовская область. Около 1-й ночи противник нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подводных лодок осуществлены пуски крылатых ракет «Калибр»", - говорится в сообщении.

Как указано, было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.

Цитата

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил удалось уничтожить только семь из десяти крылатых ракет «Калибр». К сожалению, есть попадания ракет по гражданским объектам в городе Львов. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим! Российские военные преступники обязательно будут наказаны!" - указали в ВС ВСУ.

Напомним

По последним данным МВД, в результате ракетного удара российских войск по Львову ночью погибли четыре человека, 32 ранены.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, война, Воздушные силы ВСУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.