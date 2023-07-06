Угроза искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС спадает - Буданов

КИЕВ. 6 июля. УНН. Опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС спадает. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов британскому изданию The Times в интервью, обнародованном 5 июля вечером, пишет УНН.

Буданов отказался называть причины такого вывода.

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«Мы предпринимаем определенные действия в этой сфере, как публичные, так и непубличные. И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы тихонько спадает», - сказал Буданов.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что иностранные партнеры донесли до кремля недопустимость ядерного террора в войне с Украиной.

В настоящее время МАГАТЭ заявляет, что не видит признаков подготовки возможного теракта на ЗАЭС, однако для более точной оценки нужен дополнительный доступ.