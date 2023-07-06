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В разрушенном атакой рф доме во Львове еще в двух квартирах могут находиться люди - ГСЧС

В разрушенном атакой рф доме во Львове еще в двух квартирах могут находиться люди - ГСЧС

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Еще в 2 квартирах разрушенного в результате российской атаки дома во Львове могут находиться люди. Речь идет о тех, кто по состоянию на сейчас еще не вышли на связь, рассказал руководитель пресс-службы ГСЧС Виталий Туровцев в эфире телемарафона, пишет УНН.

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«Произошло разрушение двух зданий. Это третий и четвертый этаж. Сейчас мы проводим работы по разбору конструкций. Вероятно еще в двух квартирах могут находит люди, которые не выходят на связь. Проводим полный разбор конструкций, чтобы посмотреть есть ли под завалами еще люди», - заявил Туровцев.

Детали

По последним данным ГСЧС, в результате ракетного удара российских войск по Львову ночью погибли четыре человека. Удалось спасти 7 человек. 64 человека были эвакуированы из помещения.

Дополнение

Российские войска ночью атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр", сбито 7 из 10 ракет. Об этом сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, война
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