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Враг на Запорожье нанес авиаудар, дважды атаковал беспилотниками - ОВА

Враг на Запорожье нанес авиаудар, дважды атаковал беспилотниками - ОВА

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские войска за минувшие сутки нанесли по Запорожской области 76 ударов, в частности, авиаудар пришелся по Новодаровке, есть разрушения, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

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"За минувшие сутки российские войска совершили 76 обстрелов 14 населенных пунктов Запорожской области. Авиационный удар пришелся по Новодаровке, атаки БПЛА по Левадному и Ольговскому", - сообщил Малашко в Telegram.

Детали

По его словам, также 5 обстрелов из РСЗО по Новодаровке, Червоному, Левадному, 68 артиллерийских обстрелов по Гуляйполю, Орехову, Левадному, Новодаровке, Малиновке, Преображенке, Малой Токмачке, Новопавловке, Белогорью и другим прифронтовым селам.

"К счастью, люди не пострадали", - указал глава ОВА.

Зафиксировано разрушения 27 гражданских объектов: жилья, хозяйственных построек, автомобилей и другого имущества населения.

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Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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