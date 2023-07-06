Донецкая область: россияне ранили еще пятерых человек

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские войска за 5 июля ранили пятерых жителей Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.

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"За 5 июля россияне ранили 5 жителей Донетчины: 2 в Авдеевке, 1 в Торецке, Соловьево и Великой Новоселке», - написал Кириленко в Telegram.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

5 июля сообщалось, что один человек погиб в результате вражеского обстрела Кураховской громады Донецкой области. Повреждены дома.

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