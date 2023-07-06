Ночная атака рф задела Львов и два района, в городе 34 пострадавших - ОВА

КИЕВ. 6 июля. УНН. Ночная ракетная атака российских войск нанесла разрушения не только во Львове, задело еще два района Львовской области, в областном центре четверо погибших и 34 пострадавших, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

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"Львов. Подтвердили гибель четырех человек. На момент попадания все они находились в доме. Соболезнования родным. Пострадали 34 человека", - сообщил Козицкий в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, в городе повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей.

"Львовский район. Обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района вблизи здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно – без пострадавших", - отметил также Козицкий.

"Золочевский район. В результате падения обломков ракеты есть разрушения в частном хозяйстве в одном из сел Золочевского района. По предварительной информации, пострадавших нет", - указал глава ОВА.

Козицкий отметил, что враг атаковал Львовскую область с Черного моря - ракетами «Калибр». "Воздушное командование «Запад» Воздушных сил ВС Украины уничтожило 7 ракет над Львовской областью", - написал он.

Напомним

Воздушные силы сообщали, что сбито 7 из 10 запущенных армией рф ракет.