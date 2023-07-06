Британская разведка: чтобы сдержать контрнаступление Сил обороны, россия стянула войска из всех регионов

КИЕВ. 6 июля. УНН. Для того, чтобы сдержать контрнаступление Украины, россия стянула военные формирования со всей рф. Об этом говорится в новом отчете на основе разведданных Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

По данным британской разведки, в Запорожской области действует 58-я общевойсковая армия рф, которая обычно занимается безопасностью в кавказском регионе.

В районе Великой Новоселки Донецкой области позиции удерживают 5-я общевойсковая армия и морская пехота. Это формирование рф базируется за 7000 км как противовес китайской силе.

Вокруг Бахмута оборону держат преимущественно воздушно-десантные силы рф. Они обычно дислоцируются на западе России и действуют как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности в отношениях с НАТО.

В разведке отметили, что это показывает, как война «изменила устоявшуюся национальную стратегию россии».

Дополнение

Сейчас ВСУ ведут контрнаступательные действия на пяти направлениях фронта и достигают определённых успехов. Об этом сообщает Институт изучения войны.