Оккупанты утром обстреляли Сумскую область: обошлось без жертв

КИЕВ. 6 июля. УНН. В ночь на четверг и сегодня утром российские войска обстреляли приграничные территории Сумской области 3 раза. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничья, зафиксировано 25 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская и Юнаковская громады.

В Юнаковской громаде осуществлен гранатометный обстрел (АГС) (15 взрывов). В Хотинской громаде враг бил из миномета (2 взрыва). В Краснопольской громаде был минометный обстрел (8 взрывов).

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

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