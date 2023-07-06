Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,78 -0,0695 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
6240

Оккупанты утром обстреляли Сумскую область: обошлось без жертв

Оккупанты утром обстреляли Сумскую область: обошлось без жертв

КИЕВ. 6 июля. УНН. В ночь на четверг и сегодня утром российские войска обстреляли приграничные территории Сумской области 3 раза. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничья, зафиксировано 25 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская и Юнаковская громады.

В Юнаковской громаде осуществлен гранатометный обстрел (АГС) (15 взрывов). В Хотинской громаде враг бил из миномета (2 взрыва). В Краснопольской громаде был минометный обстрел (8 взрывов).

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агент в рясе: на Сумщине будут судить настоятеля храма, который передавал данные врагу

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.