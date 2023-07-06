россияне сообщили что починили Чонгарский мост - в ВСУ объяснили, как именно

КИЕВ. 6 июля. УНН. Нагрузка, которую может выдерживать "починенный" мост ограничивается гражданским транспортом и перемещением личного состава, военные логистические задачи мост выполнять не способен, сообщила в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК “Юг” Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

Так называемая "администрация" временно оккупированного Крыма отчиталась, что движение по Чонгарьскому мосту восстановлено и километровые пробки на въезд на полуостров со стороны россии полностью рассосались.

Пресс-секретарь ОК “Юг” отметила, что нагрузка, которую дает перемещение вооружения и боеприпасов и военной техники, он, скорее всего, не способен будет выдерживать.

"Все равно рядом обустраивают понтонную переправу, чтобы использовать для движения техники. И, действительно, нагрузка на Крымский мост их очень тревожит, потому что они понимают, что объект не является абсолютно безопасным. Напомню, Крымский мост боится шторма".

Дополнение

Рано утром 22 июня 2023 года Вооружённые силы Украины нанесли удар по Чонгарскому автомобильному мосту между Крымским полуостровом и оккупированной Россией Херсонской областью. Эти мосты обслуживают один из двух основных путей сообщения между Крымом и Херсоном.

Военные рф готовы предоставить два десантных корабля, чтобы перевозить автомобили через Керченскую переправу в связи с пробкой на подъезде к Крымскому мосту.

Маршрут через Чонгарские мосты является самым прямым путем из российского крымского логистического хаба в Джанкое и запорожского направления, где Россия сейчас обороняется от масштабного украинского наступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Повреждение Чонгарского моста: ВСУ разрушили жизненно важный для врага маршрут