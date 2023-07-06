САП просит суд отстранить председателя Тернопольского облсовета

КИЕВ. 6 июля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что в четверг обратилась в суд с ходатайством об отстранении председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко, передает УНН.

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"6 июля 2023 года прокурор САП подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности председателя Тернопольского областного совета, которого совместно с двумя заместителями председателя Тернопольской ОВА разоблачили на просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера", - говорится в сообщении.

О времени рассмотрения ходатайства обещают проинформировать.

Напомним

26 июня председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко на 60 суток, но при этом определил залог в размере 805 200 гривен.

Прокурор САП обжаловал решение, настаивает на применении более строгой меры пресечения для Головко - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн.