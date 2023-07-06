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На крыше одного из энергоблоков Запорожской АЭС появились новые объекты - спутниковые снимки

На крыше одного из энергоблоков Запорожской АЭС появились новые объекты - спутниковые снимки

КИЕВ. 6 июля. УНН. На крыше четвертого энергоблока временно оккупированной Запорожской АЭС, о минировании которого сообщал ранее Генштаб, зафиксировали новые объекты. Об этом сообщает «Радио свобода» со ссылкой на опубликованные спутниковые снимки, пишет УНН.

Детали

Снимки были сделаны утром 5 июля и опубликованы сервисом Planet Labs.

Разрешение фотографий не позволяет понять, что именно появилось на крыше.

Такие объекты не были замечены ни на одном другом спутниковом снимке четвертого энергоблока за последние полтора года.

Дополнение

4 июля в Генштабе предупредили, что на Запорожской АЭС в ближайшее время могут быть провокации со стороны россии.

5 июля вечером The Times обнародовала интервью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, в котором он заявил, что опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС спадает. Впрочем Буданов отказался называть причины такого вывода.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война, энергоблок АЭС, Запорожская АЭС
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