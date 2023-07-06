В Черкасской области упали обломки сбитой вражеской ракеты

КИЕВ. 6 июля. УНН. Во время вражеской атаки на Украину в ночь на четверг обломки ракеты упали на территории Черкасской области. Никто не пострадал. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

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«В соседней области ПВО отрабатывала вражеские цели. У нас на территории зафиксировано падение обломков сбитой там крылатой ракеты», - написал Табурец в Telegram.

По его словам, в результате падения обломков ракет повреждены кровли двух домов и электросеть, которую уже отремонтировали.

Обошлось без пострадавших, отметил глава Черкасской ОВА.

Дополнение

За ночь Воздушные силы уничтожили в небе над Украиной 7 из 10 крылатых ракет противника.