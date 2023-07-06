В Лавре продолжают опечатывать корпуса, в УПЦ МП жалуются

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Киево-Печерской Лавре в Киеве продолжают опечатывать корпуса на территории Нижней лавры. Фото обнародовала Украинская православная церковь московского патриархата, жалуясь при этом на якобы "препятствование" для попадания на богослужения, пишет УНН.

Детали

При этом национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сегодня утром предупредил, что "6.07.2023 по техническим причинам территория Нижней лавры заповедника будет работать с 11:00 до 18:00".

В УПЦ (МП) сообщили, что утром опечатали 70-й корпус, где была резиденция предстоятеля УПЦ (МП), а также опломбировали двери 69-го и опечатали 71-й корпуса Лавры.

Дополнение

29 марта 2023 года заповедник расторг договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой. Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем.

Комиссия Минкульта по 5 июня вела работу по инвентаризации и приемке имущества Киево-Печерской Лавры. После этого Украинская православная церковь московского патриархата должна была в течение 3 рабочих дней вернуть имущество заповедника в Лавре. 12 июня Минкульт сообщил, что УПЦ МП до сих пор не передала ключи ко всем 79-ти объектам госимущества в Лавре.

24 апреля Хозяйственный суд города Киева удовлетворил заявление национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в котором тот просил запретить УПЦ МП препятствовать работе комиссии Минкульта на территории Киево-Печерской лавры до окончания судебного рассмотрения иска об устранении препятствий в пользовании имуществом заповедника. УПЦ МП подала апелляционную жалобу, но 5 июля Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил ее, отметил Минкульт.

4 июля в Киево-Печерскую Лавру прибыла комиссия заповедника для опечатывания освобожденных корпусов. Как сообщал и.о. генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко, было препятствование их работе со стороны присутствующих на территории людей. Комиссия написала заявление в полицию.