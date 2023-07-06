Великобритания и Польша усиливают внешнеполитическое и оборонное сотрудничество

КИЕВ. 6 июля. УНН. Министры иностранных дел и обороны Великобритании и Польши подписали Стратегическое партнерство до 2030 года. На встрече перед подписанием министры обсудили поддержку Украины, а также приоритеты НАТО накануне Вильнюсского саммита, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу британских ведомств.

Детали

Британские министр иностранных дел Джеймс Клеверли и министр обороны Бен Уоллес подписали в Ланкастер-хаусе новое двустороннее "Партнерство до 2030 года" с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

Партнерство определяет общие приоритеты в вопросах от Беларуси до Китая, от сотрудничества в области обороноспособности до операций. Оно основывается на британско-польском Договоре о сотрудничестве в области обороны и безопасности от 2017 года.

Партнерство также предусматривает сотрудничество над развитием следующего поколения сил и средств вооруженных сил; увеличение интенсивности и частоты совместных учений; усиление сил и средств сдерживания и обороны НАТО; и единство в подходах к Индо-Тихоокеанскому региону.

"Так же как Великобритания и Польша вместе боролись за сохранение свободы в Европе во время Второй мировой войны, так и сегодня Великобритания и Польша снова стоят вместе, на передовой международной поддержки Украины. Наше Партнерство до 2030 года обязывает Великобританию и Польшу к еще большему сотрудничеству в сфере обороны, безопасности и внешней политики в будущем", - сказал глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

На встрече перед подписанием министры обсудили тесное сотрудничество между Великобританией и Польшей, поддержку Украины, а также оборону и безопасность евроатлантического региона. Также речь шла о приоритетах НАТО в преддверии Вильнюсского саммита на следующей неделе.

"Как исторические оборонные партнеры и члены НАТО, Великобритания вместе с Польшей стоит на защите восточного фланга НАТО и поддерживает Украину против российской агрессии. Стратегическое партнерство до 2030 года усиливает наши обязательства развивать более тесные военные связи и учения, а также реализовывать немедленные и долгосрочные проекты по развитию сил и средств", - отметил глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес.

Дополнение

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Литве. Ожидается, что в мероприятии примет участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО в частности Президент США Джо Байден. Мероприятие будут охранять 3 тыс. военных Литвы и еще до тысячи из стран Альянса. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров НАТО более смело реагировать на стремление Украины к членству на саммите в Вильносе.

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