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Руководитель ОП показал первые минуты после ракетной атаки рф на Львов

Руководитель ОП показал первые минуты после ракетной атаки рф на Львов

КИЕВ. 6 июля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак показал видео первых минут после сегодняшнего удара российских войск крылатыми ракетами по Львову, передает УНН.

Детали

"Сразу после удара российской ракеты по гражданским во Львове… По состоянию на сейчас известно о 4 погибших и 34 пострадавших во Львове", - подписал Ермак видео в Telegram.

Напомним

Армия рф в ночь на 6 июля нанесла ракетный удар по Львову. Воздушные силы сообщали, что сбито 7 из 10 запущенных армией рф крылатых ракет "Калибр".

Ночная ракетная атака российских войск нанесла разрушения не только в Львове, задело еще два района Львовской области, в областном центре четверо погибших и 34 пострадавших.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, война, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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