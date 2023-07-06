Миру нужно оказывать давление на путина в этот момент, когда он слаб - Зеленский

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российский диктатор владимир путин не контролирует ситуацию с безопасностью в рф, не контролирует региональную политику. Поэтому именно в этот момент, когда путин слаб, миру нужно оказывать давление на него. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, запись которого обнародована в четверг, передает УНН.

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«Мы видим реакцию после соответствующих "вагнеровских" действий, мы видим реакцию путина – она слабая. Во-первых, мы видим, что он все не контролирует. Шаги "вагнеровцев" вглубь россии и оккупация некоторых регионов говорит о том, как это просто сделать. Он не контролирует ситуацию в регионах, он не контролирует ситуацию с безопасностью. Мы все понимаем, что вся его армия на территории Украины, почти вся. Мы понимаем, что он не контролирует региональную политику, он не контролирует абсолютно тех людей, кто там», - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что вся вертикаль, которая у путина была, посыпалась.

«Мы видим аналитику, что половина россии поддержала пригожина, половина россии поддержала путина. То есть это другой путин, я не про другого человека, это другой уже по мощности человек. Человек старый, человек не энергичный и человек, который не контролирует процессы, поэтому именно сейчас, когда он такой слабый и он допустил свою историческую ошибку – наступление на Украину, которое породило все остальное. Силу "вагнеровцев", известность пригожина, неконтролируемость в его государстве. Вот что наделало его полномасштабное вторжение. И именно в этот момент, когда он слаб, миру нужно давить на него», - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российскому диктатору владимиру путину угрожают сейчас больше, чем ему.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал бунт пригожина "вызовом власти путина".