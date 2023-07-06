В Донецкой области снова "хлопок": в Макеевке поднялся дым

КИЕВ. 6 июня. УНН. Во временно оккупированном городе Макеевка, Донецкой области уже утром можно увидеть черный дым, который “сигнализирует о метком хлопке”. Об этом сообщает советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко, передает УНН.

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“Макеевка утром радостно сигнализирует дымом об уличном хлопке Еще один город, который россияне считали тыловым, вдруг оказался в зоне опасности. Все больше российской военной логистике в Донецкой области приходит конец”, - написал Андрющенко в Telegram.

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Также вчера из-за попадания в нефтебазу во временно оккупированной Макеевке огонь охватил пять цистерн с топливом.