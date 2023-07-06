Во Львове из-за ракетного удара рф повреждены 35 домов - Садовый

КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате российской атаки во Львове разрушено 35 домов, повреждены учебные заведения, общежития, большой офисный центр, а также 57 автомобилей. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, пишет УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

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«Разрушения претерпели 35 домов, два из них в критическом состоянии и разрушено ориентировочно 60 помещений. Более 1000 окон нуждаются в замене. Также есть разрушения в учебных заведениях, общежитиях НУ "Львовская политехника", разрушен большой офисный центр рядом», - отметил городской голова Львова, Андрей Садовый.

Также сообщается, что городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение предоставить 100 млн грн на ликвидацию последствий ракетного удара россиян.

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На месте продолжают работать спасатели. Разбирают завалы. Как отметить в ГСЧС, еще в 2 квартирах разрушенного в результате российской атаки дома во Львове могут находиться люди.