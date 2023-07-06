Столтенберг проведет встречу представителей трех стран по обсуждению вступления Швеции в НАТО

КИЕВ. 6 июля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня в Брюсселе, накануне саммита альянса в Вильнюсе, проведет встречу с представителями Турции, Швеции и Финляндии относительно одобрения заявки Стокгольма в НАТО, пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что он созвал встречу высокопоставленных официальных лиц Турции, Швеции и Финляндии в попытке преодолеть возражения Анкары против вступления Швеции в военный альянс.

Встреча, которая состоится в четверг, является последней попыткой Столтенберга устранить одно из последних разногласий на пути к членству Швеции перед важным саммитом на следующей неделе.

Членство Швеции будет иметь весьма символическое значение и станет еще одним свидетельством того, что российская война в Украине побуждает страны к вступлению в западный военный альянс. Однако Венгрия также пока не ратифицировала заявку Швеции, и венгерские законодатели заявили, что голосование по этому вопросу состоится не раньше осенней законодательной сессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Турции назвали условия для вступления Швеции в НАТО

Прием новых стран требует единогласного одобрения всех членов альянса, поэтому это почти наверняка означает, что Швеция не получит зеленый свет до саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, отмечает издание.

"Пришло время приветствовать Швецию как полноценного члена НАТО", - заявил Столтенберг журналистам.

На переговоры в Брюсселе соберутся министры иностранных дел, руководители разведки и советники по вопросам безопасности из Турции, Швеции и Финляндии.

Дополнение

Стокгольм изменил свое антитеррористическое законодательство и отменил эмбарго на поставки оружия Турции, чтобы удовлетворить требования Анкары.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом призвал Анкару поддержать членство Швеции в НАТО в преддверии саммита альянса, который состоится на следующей неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США поддерживают вступление Швеции в НАТО - Байден