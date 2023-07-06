Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины на консультации

КИЕВ. 6 июля. УНН. Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в среду подтвердил, что по требованию Киева уедет из Украины для консультаций с грузинским правительством из-за ситуации с состоянием третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, передает УНН со ссылкой на Interpressnews.

Цитата

"У меня была встреча с заместителем министра иностранных дел Украины, который во время встречи сообщил о позиции Украины по вопросу Михаила Саакашвили и, соответственно, попросил для проведения консультаций в Грузии покинуть страну в течение 48 часов после встречи, на что мы конечно, согласились, так как это было требование и просьба президента Украины", - сказал посол.

"Однако украинской стороне была разъяснена позиция грузинской стороны по этому вопросу и подчеркнуто, что те требование и озабоченность, которые зафиксированы властями Украины, не соответствуют действительности, что подтверждено решением Страсбургского суда и многими другими фактами, которые не раз распространялись со стороны властей Грузии. Отмечено, что, понятно, это событие мешает развитию двусторонних отношений и, соответственно, создает определенные проблемы, в том числе, для коммуникации", - указал Закарашвили.

Кроме того, как отметил Закарашвили, на встрече разговор также коснулся гуманитарной и политической поддержки, оказываемой Грузией Украине. По его словам, Грузия будет продолжать помогать Украине.

Напомним

4 июля Украина предложила послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили, которого вызвали в МИД из-за состояния третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михаила Саакашвили в Украину для лечения и ухода, отметили в МИД.

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил 5 июля, что посол Грузии в Украине вернется в страну в ближайшее время, однако никакой реакции на это решение у грузинской стороны не будет.