"Чтобы было 10 сбитых ракет из 10, нужен F-16": Игнат об атаке на Львов

КИЕВ. 6 июля. УНН. Для того, чтобы было 10 сбитых ракет из 10 Украине нужны истребители F-16. Ракеты вроде бы летели в Киев, но резко свернули в направлении Львова. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

«Мне даже пишут: А почему вы написали в заметке только 7 из 10? Я хочу ответить — потому, что хотелось бы 10. А чтобы было 10 из 10 нам нужны F-16. По крайней мере, потому что защитить страну от тех прилетов ракет всю, к сожалению, не так просто. Конечно летели они с моря», - сказал Игнат.

По его словам, обычно враг прорабатывает маршрут.

«Лучший для них маршрут для того, чтобы преодолеть систему ПВО, зная где сильные и слабые места в Украине…Они собственно проработали тот маршрут, используя и рельеф местности, и русла рек, в этом случае Днепр. Они вроде бы в Киев летели, но резко свернули в направлении Львова. Их можно было бы перехватывать истребителями. И часть тех ракет удалось перехватить истребительной авиацией, но это очень небольшая часть. С этим мог бы справиться истребитель F-16», - рассказал Игнат.

Дополнение

Львов армия рф атаковала "Калибрами", уничтожено семь из 10 ракет - Воздушные силы.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не получит современные западные истребители, пока не завершится ее контрнаступление.