россияне вчера и сегодня ночью из артиллерии обстреляли Очаковскую громаду - Ким

КИЕВ. 6 июля. УНН. Вчера и сегодня ночью фиксировались вражеские артиллерийские и минометные обстрелы Очакова Очаковской громады на Николаевщине. За вчерашний день силами ПВО уничтожено 8 вражеских БпЛА. Об этом сообщил Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН

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"Николаевский район. Вчера, 5 июля, 09:30, 11:00, 13:18 фиксировались вражеские артиллерийские и в 16:35 и 20:41 минометные обстрелы акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет", - написал Ким в Telegram.

По его словам, также вчера, в 12:50 и 16:05 вражеским обстрелам подвергся населенный пункт Куцурубской громады.

"В результате чего возник пожар сухой травы. Возгорание было оперативно ликвидировано подразделениями ГУ ГСЧС в Николаевской области. Пострадавших нет. Вчера, в 9:11, 16:08, 20:05 и сегодня ночью, в 01:40 фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет", - рассказал Ким

Он отметил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Кроме того, он сообщил, что в течение 5 июля, на Николаевщине, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено 8 вражеских БпЛА: 4 БпЛА «Ланцет», 2 БпЛА «Мерлин-ВР», 1 БпЛА «Zala» и 1 БпЛА «Орлан-10».

Дополнение

4 июля оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В результате чего в одной из общин есть разрушения.