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Прокремлевские каналы после обысков у пригожина выложили фото образов для подставных личностей

Прокремлевские каналы после обысков у пригожина выложили фото образов для подставных личностей

КИЕВ. 6 июля. УНН. После проведения обысков в доме владельца чвк “вагнер” евгения пригожина в прокремлёвских каналах появились фотографии образов для фальшивых личностей. Про это сообщают российские телеграм-каналы, передает УНН.

Детали

После проведения обысков дома у пригожина в сети появились фотографии масок и парикмахерских аксессуаров, которые, вероятно, использовались для создания скрытых личностей.

Как предполагают в российских телеграм-каналах, эти атрибуты могли быть использованы для работы чвк "вагнер" за пределами россии.

Напомним

Ранее российские сми опубликовали фотографии, изображающие, по их утверждениям, дом и офис пригожина, где были проведены обыски. Во время обысков были обнаружены арсенал оружия, парики, пачки валюты, частная молитвенная комната и медицинский кабинет.

Источник: УНН
Теги: Россия, ЧВК Вагнера
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