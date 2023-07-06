Прокремлевские каналы после обысков у пригожина выложили фото образов для подставных личностей
КИЕВ. 6 июля. УНН. После проведения обысков в доме владельца чвк “вагнер” евгения пригожина в прокремлёвских каналах появились фотографии образов для фальшивых личностей. Про это сообщают российские телеграм-каналы, передает УНН.
Детали
После проведения обысков дома у пригожина в сети появились фотографии масок и парикмахерских аксессуаров, которые, вероятно, использовались для создания скрытых личностей.
Как предполагают в российских телеграм-каналах, эти атрибуты могли быть использованы для работы чвк "вагнер" за пределами россии.
Напомним
Ранее российские сми опубликовали фотографии, изображающие, по их утверждениям, дом и офис пригожина, где были проведены обыски. Во время обысков были обнаружены арсенал оружия, парики, пачки валюты, частная молитвенная комната и медицинский кабинет.