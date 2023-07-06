Донецкая область: оккупанты массово обстреляли из танков и "Градов" Авдеевку

КИЕВ. 6 июля. УНН. На донецком направлении российские оккупанты массово обстреляли Авдеевку из артиллерии, танков и РСЗО "Град". Повреждены дома на восьми улицах. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.

Детали

В результате обстрелов в Курахово повреждены 2 дома, загорелся пожар на сельхозугодьях. Кроме этого, враг обстрелял Красногоровку и Константиновку Марьинской громады, Орловку Очеретинской громады.

На Волновахском направлении под российскими обстрелами оказались Угледарская громада. В Максимовке повреждено 5 домов, из артиллерии обстреляны Пречистовка и Угледар. 1 человек был ранен из-за российских обстрелов в Великой Новоселке. Повреждены 13 домов в Шахтерском.

Как заявил глава Донецкой ОГА, на Горловском направлении в Торецке в результате российских обстрелов получил ранения один человек, повреждены 10 домов и 2 инфраструктурных объекта. В Северном поврежден дом. В Константиновке ракетой повреждено 10 домов. Один дом поврежден в Часовоярской ТГ, еще один — в Клебан-Быке Ильиновской ТГ.

На Лисичанском направлении под огнем оказалась Лиманская громада: в Тернах 2 дома разрушены и 2 повреждены, в Ивановке 2 дома повреждены. Еще 1 дом поврежден в Северске.

Дополнение

Российские войска за 5 июля ранили пятерых жителей Донецкой области.