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Буданов о саммите НАТО: ожидания общества не будут удовлетворены

Буданов о саммите НАТО: ожидания общества не будут удовлетворены

КИЕВ. 6 июля. УНН. Ожидания украинского общества от саммита НАТО в Вильнюсе не будут удовлетворены. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Times, пишет УНН.

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"Мне довольно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены", - сказал Буданов.

Он отметил, что это не просто предчувствие.

"Я уверен, что некоторые слова будут заявлены, но ничего, кроме этого. Я почти уверен, что будут говорить: я видел черновики речей", - рассказал Буданов.

Дополнение

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что несмотря на интенсивные дискуссии между странами НАТО, во время саммита в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые не разочаруют страну. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 4 июля провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе ожидается решение о "приближении" Украины к НАТО.

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Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, саммит, разведка, Вильнюс
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